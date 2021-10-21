أخبار عاجلة

الصف الرابع الابتدائي .. «تعليم الدقهلية» تكشف حقيقة تأجيل الامتحانات -
سوني تطلق هاتفًا متطورًا لمحترفي التصوير (المواصفات والسعر) -
حمد إبراهيم: بيراميدز استحق الفوز على مصر المقاصة.. ووليد الكرتي إضافة للفريق -
سامي قمصان: «فوز الأهلي على الإسماعيلي رسالة بأن الهدف استعادة لقب الدوري» -
بينهم سفير السودان لدى أمريكا.. البرهان يعفي 6 دبلوماسيين من مناصبهم -
مصادر: استمرار إغلاق المحطات المخالفة للاشتراطات البلدية.. والهدف التطوير -
"الأرصاد" يُنبِّه مكة وعسير والباحة: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية -
مستشار قانوني: لا يحق للرجل منع زوجته من قيادة السيارة.. ويحق لها الطعن في هذه الحالة -
شاهد.. الألعاب النارية تضيء سماء العاصمة مع انطلاقة "ونتروندرلاند" بموسم الرياض -
محمد عمارة: الأهلي ظهر بشكل رائع أمام الإسماعيلي.. والصفقات الجديدة «طفرة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تصفية" تقرر صرف أكثر من 160 مليون ريال للمساهمين‎

Print
خلال اجتماعها رقم 454 المنعقد بتاريخ يوم أمس الأربعاء

قررت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" صرف أكثر من 160 مليون ريال للمساهمين خلال اجتماع اللجنة رقم 454 المنعقد يوم أمس الأربعاء بتاريخ 1443/03/07هـ الموافق 2021/10/13م.

وتم صرف مبلغ "110.510.081.14" ريالًا للمساهمين في "مساهمة شرق الخياطية". وحجز نسبة %25 من صافي إيراد بيع أرض المساهمة لتكون مبلغًا احتياطيًّا لمدة سنة من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات الموافق 1443/3/5ھ.

وفي "مساهمة مدن الشروق" تم صرف مبلغ "50.512.411.22" ريالًا للمساهمين. وحجز نسبة %10 من إجمالي حصيلة بيع القطع المتبقّية من أرض المساهمة كمبلغ احتياطي لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات الموافق 1443/2/20هـ.

أما بخصوص "مساهمة المخطط المعتمد": فقد تم إدراج اسم صاحب المساهمة على قائمة الممنوعين "المنع من السفر، وقائمة المطلوبين إيقاف الخدمات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بينهم سفير السودان لدى أمريكا.. البرهان يعفي 6 دبلوماسيين من مناصبهم

بينهم سفير السودان لدى أمريكا.. البرهان يعفي 6 دبلوماسيين من مناصبهم

مصادر: استمرار إغلاق المحطات المخالفة للاشتراطات البلدية.. والهدف التطوير

مصادر: استمرار إغلاق المحطات المخالفة للاشتراطات البلدية.. والهدف التطوير

"الأرصاد" يُنبِّه مكة وعسير والباحة: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" يُنبِّه مكة وعسير والباحة: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

مستشار قانوني: لا يحق للرجل منع زوجته من قيادة السيارة.. ويحق لها الطعن في هذه الحالة

مستشار قانوني: لا يحق للرجل منع زوجته من قيادة السيارة.. ويحق لها الطعن في هذه الحالة