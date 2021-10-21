إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي «أولاد سالم و السلمانية» بمركز إسنا جنوب الأقصر

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شهدت محافظة الأقصر، اليوم الخميس، إنهاء خصومة ثأرية بقرية كيمان المطاعنة التابعة لمدينة إسنا جنوب المحافظة، حيث أنهت لجنة المصالحات خصومة ثأرية بين عائلتى «أولاد سالم» و«السلمانية».

حضر مراسم الصلح اللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء علاء الطوخي حكمدار المديرية، واللواء مجدي لطفي مدير مباحث المديرية، واللواء أسامة مصطفي احمد عبدالمنعم وكيل عمليات الأمن المركزي لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء ولاء رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والعميد محمد الخولي رئيس فرع الأمن العام بالأقصر، والعميد محمد نمره رئيس مباحث المديرية، والعقيد مروان عاطف مأمور مركز شرطة إسنا، والعميد محمد الطيب رئيس فرع البحث الجنائى بإسنا وأرمنت، العقيد هشام حسام مفتش مباحث مركز البياضية وطيبة، والمقدم أحمد حسين رئيس مباحث المركز، والرائد أحمد عبدالخالق قوره معاون أول مباحث المركز، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة، والقيادات الشعبية، وممثلين عن الأزهر والكنيسة، والعديد من أهالى القرية والقرى المجاورة.

ومن جانبه، قال الشيخ خيري الشيباني، رئيس لجنة المصالحات بمحافظة الأقصر، إنه تم تقديم القودة والكفن خلال جلسة الصلح لإنهاء خلافات بين العائلتين لفترة دامت منذ 2013، وتبادل الطرفان التصافح والعناق، مرددين قسم العفو والصلح وإنهاء النزاع بينهما وفتح صفحة جديدة وقبول القودة.

مصالحة بمركز اسنا

مصالحة بمركز اسنا

مصالحة بمركز اسنا