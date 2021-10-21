تقل 280 سائحا.. سماء الأقصر تتزين بـ14 رحلة للبالون الطائر

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تزينت سماء مدينة الأقصر، اليوم الخميس، بعدد 14 رحلة بالون طائر على متنها 280 سائح من مختلف الجنسيات، وذلك مع تحسن الأحوال الجوية بمدينة الأقصر، للاستمتاع بمشاهدة الآثار الخالدة من ارتفاع 550 متر فوق سطح الارض، ومشاهدة المعابد الفرعونية والمناظر الطبيعية ونهر النيل المتاخم للجبال والزراعات، وسط تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وقال محمود بدوى، قائد بالون طائر، إن سماء المدينة تزينت اليوم بعدد 14 رحلة بالون، من مختلف الشركات العاملة بغرب الأقصر، موضحاً أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم وتعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية في هذا المجال لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ومطار خاص للاقلاع من غرب المدينة.

وأضاف أن جميع الشركات العاملة في البالون، ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب ان كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحاً ان الاقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالميا.

وتعد رحلات البالون الطائر من اهم رحلات المغامرة في العالم، والاقصر هي المحافظة السياحية الوحيدة التي تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما حدا لتحويل الاقصر لواحدة من اهم المناطق التي تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر.