تشكيل لجان لمتابعة تطعيم المواطنين في المنشآت الحكومية والخاصة بلقاح كورونا بالشرقية

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شكلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية، لجان للمرور على المنشآت الحكومية والمحال التجارية، لتسجيل بيانات المواطنين وإعطائهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة الجميع.



يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمرور الميدانى على المنشآت الحكومية العامة والخاصة وأماكن تجمعات المواطنين ،للتأكد من حصول أصحابها والعاملين بها على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد ، أو تقديم شهادة تحليل للفيروس (pcr) كل ثلاثة أيام قبل الانتظام فى العمل، والتأكد من حظر التواجد بهذه الأماكن أو أي تجمعات دون الحصول على التطعيم.



وأمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتيسير على المواطنين لسرعة تسجيل بياناتهم، لتلقي اللقاح للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.



وكان محافظ الشرقية قد أصدر القرار رقم 84 84 لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسه رئيس المركز أو المدينة المختص، وعضوية كلا من مديري الإدارات "الصحية ، المتابعه الميدانية، التفتيش المالى والادارى"، ومديري مكتبي العمل والسلامة والصحة المهنية بالمركز أو المدينة.