العربي : تنفيذ شراكات ثنائية في القطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع اوروبا

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أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن مشاركة الاتحاد بالجناح المصري في فعاليات المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المعلومات ويب سميت و الذي يعقد بالعاصمة البرتغالية لشبونة الأسبوع المقبل .

وأوضح العربي أن الوفد المصري المشارك في المعرض سيضم 29 شركة محلية من شركات تكنولوجيا المعلومات و البرمجيات لبحث سبل تنشيط هذا القطاع الهام و الواعد مع كافة الشركاء الأوروبين لتصدير المنتج المصري أو تنفيذ شراكات ثنائية في القطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المختلفة .

وأضاف العربي أن الوفد التجاري المصري سيضم 45 من ممثلي الشركات المحلية وأعضاء الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي و ايتيدا لعقد عدد من اللقاءات مع الجانب البرتغالي لبحث وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة حيث من المقرر عقد مجموعة من اللقاءات مع الحكومة البرتغالية واتحاد الغرف التجارية البرتغالي و غرفة التجارة العربية البرتغالية المشتركة لبحث كافة أوجه التعاون التجارة وجذب استثمارات جديدة للسوق المصرية سواء من خلال التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف و توطين الصناعات الأوروبية بالمناطق الصناعية الجديدة في مصر .

ومن جانبه قال خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية أن المشاركة المصرية هذا العام بالمؤتمر الدولي هي الأكبر في تاريخ المعرض منذ انطلاقه وتأتي المشاركة هذا العام في إطار الشراكة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية واهتمام الدولة المصرية برعاية الإبداع التكنولوجي ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال المبتكرين وحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها التابعة على تمكين الشركات التكنولوجية الناشئة والدعم الذي توليه القيادة السياسية للشركات الناشئة والشركات ذات الأفكار الجديدة والتي تعود بالنفع على المجتمع المصري .

وأوضح أن الشركات المصرية المشاركة في المؤتمر المقرر انعقاده في الفترة من 1-4 نوفمبر المقبل بإجمالي 29 شركة مابين شركات عارضة وعددها 19 شركة وأخرى زائرة عددها 10 شركات .

وأضاف أن هذه المشاركة تعد الثانية للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والشركات المصرية بعد النجاح الذي تحقق في دورة عام 2019 والتي شاركت فيها 7 شركات مصرية فقط مشيرا إلى أن المشاركة المصرية

وأوضح أن الدعم الذي حصلت عليه الشركات سواء المعارضة او الزائرة من وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتحاد العام للغرف التجارية تحت رئاسة المهندس إبراهيم العربي يأتي تتويجًا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة لأنشطة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في مصر .

وأوضح أن المؤتمر يعد من الفعاليات العالمية الكبرى في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال في أوروبا ويقام منذ عام 2010 ويحضره أكثر من 90 ألف مشارك منهم 11000 على مستوى رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين بشركات التكنولوجيا الكبرى من 160 دولة و1200 متحدّث ويشارك أيضًا أكثر من 4000 شركة ناشئة تعمل في العديد من مجالات التكنولوجيا المتقدمة .