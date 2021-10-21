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"الصحة" تدعو لاستكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا

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"الصحة" تدعو لاستكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا "الصحة" تدعو لاستكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا
دعت للمسارعة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" أو "توكلنا"

دعت الصحة لاستكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا للمساهمة بإذن الله في الوقاية من المتحورات، حاثةً على المسارعة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" أو تطبيق "توكلنا" للحصول على لقاح كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل "46" حالة مؤكدة وتعافي "54" حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة "79" حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ "548111" حالة، وبلغ عدد حالات التعافي "537149" حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد "3" حالات؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة "8773" حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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