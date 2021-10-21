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محامي توفيق عكاشة يترشح لرئاسة النادي الأهلي ضد الخطيب

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محامي توفيق عكاشة يترشح لرئاسة النادي الأهلي ضد الخطيب محامي توفيق عكاشة يترشح لرئاسة النادي الأهلي ضد الخطيب

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تقدم رسمياً اليوم الخميس خالد سليمان لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي على منصب الرئيس ضد الرئيس الحالي محمود الخطيب والمنتظر أن يتقدم بأوراق ترشحه خلال الساعات المقبلة عقب تعافيه من الأزمة الصحية الطارئة التي تعرض لها.

وعلمت «المصري اليوم» أن خالد سليمان، الشهير بأنه محامي الإعلامي توفيق عكاشة قد تقدم بأوراق ترشحه لرئاسة النادي ليكون أول مرشح على هذا المنصب.

وكان المحامي خالد سليمان قد تقدم في الانتخابات الماضية على مقعد عضوية مجلس إدارة النادي في 2017 ولم يحالفه التوفيق.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات الأهلي يومي 25 و26 نوفمبر المقبل، ووفقا للائحة الأهلي الخاصة، فإن مجلس الإدارة يتكون من 12 فرد. رئيس مجلس إدارة، ونائب للرئيس، بجانب أمين صندوق، و9 أعضاء، منهم عضوين تحت السن.

كان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي الانتخابي يوم الاثنين الماضي، ترشحه لانتخابات النادي على منصب الرئيس لدورة انتخابية جديدة.

وفتحت إدارة النادي الأهلي باب تلقي طلبات المرشحين بداية من السبت الماضي على أن تستمر حتي غداً الجمعة .

المصرى اليوم

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