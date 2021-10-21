مصدر: مرشح رئاسة منافس للخطيب سيقلب انتخابات الأهلي رأسًا على عقب

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في تطور سريع للأحداث داخل النادي الأهلي وفي ظل اقتراب موعد غلق باب الترشح في الانتخابات المقبلة كشف مصدر مطلع داخل مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب عن حدوث مفاجأة من العيار الثقيل ستغير شكل المنافسة في الرئاسة في الانتخابات.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«المصر اليوم»: غدا الجمعة سيشهد ترشح شخصية أهلاوية بارزة على منصب الرئاسة لمنافسة محمود الخطيب على رئاسة الأهلي خصوصا بعدما أعلن الأخير ترشحه لفترة ولاية ثانية واعتزامه تقديم أوراقه رسميا اليوم الجمعة قبل غلق باب الترشح.

وكشف المصدر أن المرشح الجديد الذي سيتقدم بأوراق ترشحه غدا الأهلي على منصب الرئاسة سيضم بين أعضاء قائمته المنافسة لقائمة محمود الخطيب بعض الوجوه الحالية من مجلس إدارة النادي الأهلي وعلى رأسهم المهندس خالد الدرندلي ورانيا علواني بالإضافة لوجوه جديدة.

يأتي هذا فيما توقع البعض داخل الجمعة العمومية للأهلي عن ترشح المهندس محمود طاهر أو طاهر أبوزيد في الانتخابات المقبلة فيما أكدت مصادر مقربة من طاهر أبوزيد أنه لن يترشح في انتخابات الأهلي.