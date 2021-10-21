أفكار ماكياج خفيف للمحجبات للحصول على إطلالة جذابة

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تأخذ الكثير من الفتيات والسيدات المحجبات وقتًا كبيرًا لوضع ماكياج غير صارخ أو مبالغ فيه، ليتناسب مع حجابهن، وبما يتلائم مع المناسبة التي يردن وضع ماكياج خفيف، يجعلهن يظهرن بشكل مناسب لملابسهن.

وقالت أمل الرميحي خبيرة التجميل، إن طريقة وضع المكياج الخفيف للمحجبات سهلة وبسيطة ولا تحتاج لوقت طويل، منوهة إلى أن الأهم في ذلك هو اختيار المظهر المناسب خصوصًا إذا أرادت الفتاة أو السيدة الحصول على بشرة بشرة منعشة وإطلالة جذابة.

وأضافت خبيرة التجميل، أنه قبل وضع المكياج يجب إعداد البشرة لجلعها صحية ونضرة، خصوصًا وأن مستحضرات التجميل والميك أب تحتوي العديد من المواد الكيميائية التي قد تفسد البشرة وتجعلها تبدو بشكل غير لائق.

ولفتت الرميحي، إلى أنه للحصول على بشرة منعشة يجب أن تكون البشرة رطبة قبل وضع أي ماكياج أو ميك أب، لوضع كريم الأساس بشكل أكثر بساطة على البشرة وحتى لا يتجمع أيضًا في المناطق الجافة بالبشرة.

وبعد الانتهاء من تجهيز البشرة، هناك بعض الخطوات لوضع الماكياج البسيط من خلال الخطوات التالية:

الكونسيلر

يتم وضع خافي العيوب الكونسيلر تحت العينين مباشرة لإخفاء أية هالات سوداء، ويتم وضعه على المناطق الداكنة في في الوجه مع استخدام اللون المناسب للبشرة.

كريم الأساس

بالنسبة لكريم الأساس، بأنه يجب استخدام كريم الأساس بشكل خفيف إلى متوسط، مع توزيعه باستخدام أسفنجة أو فرشاة مناسبة.

ظلال العيون

وبالنسبة لظلال العيون، يجب اختيار ظل عين واحد أغمق من لون البشرة، ليعطي مظهرا نضرا بدون أن يكون ملحوظا بشكل مباشر، ويتم وضع ظلال العيون الدافئة على الجفن العلوى وبعدها يتم سحبه عبر الجفن السفلي.

الماسكارا

يتم وضع طبقة واحدة من الماسكارا على الرموش العلوية والسفلية، وحتى تكون الرموش أكثر كثافة يجب ترك أول طبقة تجف وبعدها يتم وضع طبقة ثانية.

ظلال الحواجب

بالنسبة لظلال الحواجب، يجب اختيار منتج له حدود طبيعية ومناسبة للحاجبين، مع لمسة خفيفةمن لون البشرة.

أحمر الخدود

أفضل الطرق لإظهار الخدود وإعطاءها مظهرا طبيعيا يتم وضع لون دافئ وخفيف لاظهارها ولكن بشكل غير مبالغ فيه.

أحمر الشفاه

بالنسبة لأحمر الشفاه بالنسبة للمحجبات يجب أن يخترن ألوانا بسيطة قريبة للون الشفاه الطبيعي.