نجم برشلونة مُهدد بالاستبعاد من الكلاسيكو أمام ريال مدريد

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من المُحتمل أن يغيب جوردي ألبا ظهير أيسر برشلونة عن مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وذلك في المباراة التي ستقام بين الفريقين مساء الأحد على أرضية ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

بحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن جوردي ألبا تعرض لالتواء في قدمه اليمنى خلال فريقه أمام دينامو كييف الأوكراني في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بعد فوز برشلونة 1-0 على دينامو كييف، ألمح ألبا إلى إصابة مُحتملة قد تجعله يغيب عن أول كلاسيكو هذا الموسم. بعد المباراة، قال ظهير برشلونة: «لدي قدم لا أشعر بها!. لا أشعر بإنني في حالة جيدة».

على الرغم من تعرضه للإصابة، لعب ألبا طوال 90 دقيقة من مباراة برشلونة ضد كييف مما قد يشير إلى أن الإصابة كانت بسيطة.

ألبا جزء لا يتجزأ من فريق رونالد كومان. لعب الظهير الأيسر ستة مرات لبرشلونة هذا الموسم وسجل تمريرات حاسمة.

وتحدث اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا عن مباراة الكلاسيكو قائلاً: «كنا نحتاج إلى هذا الفوز قبل الكلاسيكو، وهذا يساعدنا على التطور، وهناك مباراة صعبة تنتظرنا. لا يهم كيف تدخل الكلاسيكو، لكننا نأمل أن نمنح الجماهير الفرح والفوز».

وسيشارك كل من برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو يوم الأحد على خلفية الانتصارات في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز العملاق الكتالوني على دينامو كييف 1-0 بينما سحق ريال مدريد شاختار دونيتسك 5-0.

وحقق برشلونة فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا بعد خسارة أول مباراتين له بفارق 3-0 أمام بايرن ميونيخ وبنفيكا.

قد يؤدي الفوز يوم الأحد إلى تفوق برشلونة على ريال مدريد في ترتيب الدوري الإسباني، حيث يتأخر العملاق الكتالوني حاليًا بنقطتين عن غريمه المدريدي.