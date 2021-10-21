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منافس جديد لـ أبوجبل ومحمد عواد في حماية عرين «صورة»

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منافس جديد لـ أبوجبل ومحمد عواد في حماية عرين الزمالك «صورة» منافس جديد لـ أبوجبل ومحمد عواد في حماية عرين «صورة»

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يواصل الفريق الكروي الأول بنادي استعداداته الجادة من أجل مواجهة نظيره توسكر الكيني في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وشهدت قائمة نادي الزمالك في الموسم الجاري عودة اللاعب المغربي محمد أوناجم من جديد لصفوف الفريق عقب انتهاء إعارته خلال الموسم الماضي لصفوف فريق الوداد البيضاوي المغربي، لكنه لا يستطيع المشاركة أمام بطل كينيا لعدم قيده في القائمة.

وشارك اللاعب الموهوب المتألق في مركزي المهاجم ولاعب الوسط المهاجم اليوم في مران الزمالك للمستبعدين من مباراة توسكر في مركز جديد حيث شارك كحارس مرمى.

والتقطت الكاميرات أثناء مران الزمالك محمد أوناجم وهو يرتدي قفازي حارس المرمى وظهرت عليه السعادة في مركزه الجديد.

ويستعد الزمالك غداً الجمعة لمواجهة نظيره توسكر الكيني في موقعة الإياب وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الزمالك بهدف للاشيء.

محمد أوناجم

المصرى اليوم

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