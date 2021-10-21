«شرم الشيخ للمسرح» يطلق البوستر الدعائي لدورته السادسة

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كشفت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، عن البوستر الدعائى للدورة السادسة من المهرجان والتى ستقام خلال الفتره من 6 إلى 11 نوفمبر بمدينة السلام «شرم الشيخ» بمحافظة جنوب سيناء .

وصمم بوستر المهرجان هذا العام الفنان على عبدالرحمن، والذي أعلنت إدارة المهرجان، أنه استمد مادته الرئيسية من ألوان البحر مع وجود عنصر الشباب بالإضافة لفكرة الفنون الأدائية والتى استوحى شكلها من خلال عرض «إيزيس» الذي شارك في الدوره الخامسة من المهرجان وحصل على جائزه لجنة التحكيم الخاصة .

وأضافت أن البوستر يؤكد في النهاية أن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي يجمع في طياته العروض المسرحية والفنون الادائية المختلفة بمسابقاته المتنوعه .

وكانت قد كشفت إدارة المهرجان أن الدورة السادسة منه تحمل اسم الفنانة سميحة أيوب وسيعلن عن تفاصيل الدورة خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين 25 أكتوبر الساعة السابعة مساء بالمجلس الاعلي للثقافة بحضور الاستاذ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس، وكل أعضاء اللجنة العليا للمهرجان المكونة من د. إنجى البستاوى المدير العام للمهرجان ،الإعلامى خيرى رمضان ،أ. د.طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى،المخرج عادل عبده ،الفنان هانى كمال، الفنان محسن منصور، الفنان نضال الشافعى ،الفنان والمخرج مازن الغرباوى، مؤسس ورئيس المهرجان.

يذكر أن المهرجان يرأسه شرفيا الفنانة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان يوم 6 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ وتنتهي يوم 11 من نفس الشهر.