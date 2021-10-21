أول ظهور للفنانة بشرى بعد تعرضها لحادث في الجونة (صور)

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حضرت الفنانة بشرى، عصر اليوم الخميس، جلسة صور مصر القديمة في السينما، المقامة ضمن فعاليات اليوم الثامن بالدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، في أول ظهور لها بعد تعرضها أمس لحادث أثناء تصوير أحد المشاهد برفقة الممثل الشاب محمد مكاوي.

وظهرت بشرى برفقة زوجها الذي ساعدها على الحركة لإصابتها ببعض الكدمات في جسدها، كما ظهر عليها بعض الإصابات بوجهها ويدها، فيما ظهر محمد مكاوي مصابا في جبهته ويده.

ودخلت بشرى أمس أحد المستشفيات بالجونة لإجراء الفحوصات اللازمة بعد تعرضها للحادث، لتخرج منها بعد ساعات بعد الاطمئنان بعدم وجود كسور.

وتالقت الفنانة بشرى، مديرة عمليات مهرجان الجونة السينمائي، على «الريد كاربت» في مهرجان الجونة السينمائي، منها ماكانت بإطلالة فرعونية، حيث ارتدت فستانًا طويلاً باللون الأبيض تتوسطه تطريزات ذهبية على منطقة الوسط، واعتمدت وضع مكياج قوي، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها انسيابية فتركته منسدلًا على ظهرها.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.