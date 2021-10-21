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وزير السياحة ومحافظ أسوان يستقبلان 50 سفيرًا للمشاركة في فعاليات تعامد الشمس

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وزير السياحة ومحافظ أسوان يستقبلان 50 سفيرًا للمشاركة في فعاليات تعامد الشمس وزير السياحة ومحافظ أسوان يستقبلان 50 سفيرًا للمشاركة في فعاليات تعامد الشمس

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بالورود والهدايا التذكارية الفرعونية وعلى أنغام الفلكلور الأسواني الأصيل، استقبلت مدينة أبوسمبل السياحية ضيوفها وزائريها المشاركين في فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، حيث قام الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، باستقبال 50 من السفراء والدبلوماسين، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير عدد من الصحف وكبار الكتاب والصحفيين بمطار أبوسمبل الدولي.

وقام وزير السياحة والآثار ومحافظ أسوان بتوزيع ورق البردي والهدايا التذكارية على ضيوف المدينة وسط تبلوهات فنية لفرقة الكورال للفنون الشعبية.

من جانبه، أكد محافظ أسوان على استكمال استعدادات مدينة أبوسمبل السياحية لاستضافة فعاليات مهرجان تعامد الشمس لتكون المدينة في أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها، حيث تم تنفيذ أعمال التطوير والتجميل والتشجير، بجانب تركيب أعلام وأسوان بالطرق الرئيسية، بالإضافة إلى رفع المخلفات بنطاق المدينة والقرى التابعة لها، مع رفع الأتربة من جانبي الطريق للحد من زحف الرمال، علاوة على التنسيق لتركيب شاشة العرض العملاقة بصحن معبدي أبوسمبل لإتاحة الفرصة للجميع لمشاهدة لحظة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى، فضلاً عن تحديد مسارات الدخول والخروج لقدس الأقداس وتطبيق التباعد والإجراءات الإحترازية داخل وخارج المعبد لحماية الأفواج السياحية والزائرة من إنتشار فيرس كورونا.

المصرى اليوم

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