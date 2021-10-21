أخبار عاجلة

الصف الرابع الابتدائي .. «تعليم الدقهلية» تكشف حقيقة تأجيل الامتحانات -
سوني تطلق هاتفًا متطورًا لمحترفي التصوير (المواصفات والسعر) -
حمد إبراهيم: بيراميدز استحق الفوز على مصر المقاصة.. ووليد الكرتي إضافة للفريق -
سامي قمصان: «فوز الأهلي على الإسماعيلي رسالة بأن الهدف استعادة لقب الدوري» -
بينهم سفير السودان لدى أمريكا.. البرهان يعفي 6 دبلوماسيين من مناصبهم -
مصادر: استمرار إغلاق المحطات المخالفة للاشتراطات البلدية.. والهدف التطوير -
"الأرصاد" يُنبِّه مكة وعسير والباحة: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية -
مستشار قانوني: لا يحق للرجل منع زوجته من قيادة السيارة.. ويحق لها الطعن في هذه الحالة -
شاهد.. الألعاب النارية تضيء سماء العاصمة مع انطلاقة "ونتروندرلاند" بموسم الرياض -
محمد عمارة: الأهلي ظهر بشكل رائع أمام الإسماعيلي.. والصفقات الجديدة «طفرة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

عجلة "عين دبي" تفتتح أبوابها.. والشيخ حمدان ينشر فيديو مذهلا من علو أكثر من 250 مترا

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
قوات الأمن السودانية تفتح النار على المتظاهرين

قوات الأمن السودانية تفتح النار على المتظاهرين

الكرملين يعلق على تصدير تركيا طائرات مسيرة لأوكرانيا ومشاهد قصفها في دونباس

الكرملين يعلق على تصدير تركيا طائرات مسيرة لأوكرانيا ومشاهد قصفها في دونباس

مراسلة آر تي تغطي "غبار المعركة".. مناورات روسية مصرية

مراسلة آر تي تغطي "غبار المعركة".. مناورات روسية مصرية

شاهد.. كوري شمالي يفر من سجن صيني بطريقة مبتكرة

شاهد.. كوري شمالي يفر من سجن صيني بطريقة مبتكرة