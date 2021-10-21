وزير الأوقاف يلتقي أعضاء القافلة الدعوية المتجهة إلى السودان ..صور

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التقى د.محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، اليوم الخميس ، بأعضاء القافلة الدعوية المتوجهة إلى دولة السودان من الأئمة والواعظات مطلع شهر نوفمبر القادم 2021م ، وذلك بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف.
وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف على أن القافلة ستركز على نشر روح التسامح الديني ، وأسس العيش المشترك بين الناس جميعًا ، وتعزيز روح التواصل بين العاملين في المجال الدعوي بالبلدين الشقيقين ، والتأكيد على الجوانب الإيمانية ، والأخلاقية ، والقيم الإنسانية ، والإيمان بالتنوع، وبيان مشروعية الدولة الوطنية ، وأهمية الولاء والانتماء لها ، وضرورة الحفاظ على مؤسساتها الوطنية.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن نجاح القافلة الدعوية الأولى كان سببًا في زيادة عدد أعضاء هذه القافلة ، حيث تضم القافلة 19 إمامًا وواعظة ، متمنيًا معاليه أن تؤتي هذه القافلة ثمارها في تحقيق أطر التعاون بين البلدين الشقيقين في نشر سماحة الإسلام وفهم صحيح الدين.