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وزير الأوقاف يلتقي أعضاء القافلة الدعوية المتجهة إلى السودان ..صور

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وزير الأوقاف يلتقي أعضاء القافلة الدعوية المتجهة إلى السودان ..صور وزير الأوقاف يلتقي أعضاء القافلة الدعوية المتجهة إلى السودان ..صور

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التقى د.محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، اليوم الخميس ، بأعضاء القافلة الدعوية المتوجهة إلى دولة السودان من الأئمة والواعظات مطلع شهر نوفمبر القادم 2021م ، وذلك بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف.

وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف على أن القافلة ستركز على نشر روح التسامح الديني ، وأسس العيش المشترك بين الناس جميعًا ، وتعزيز روح التواصل بين العاملين في المجال الدعوي بالبلدين الشقيقين ، والتأكيد على الجوانب الإيمانية ، والأخلاقية ، والقيم الإنسانية ، والإيمان بالتنوع، وبيان مشروعية الدولة الوطنية ، وأهمية الولاء والانتماء لها ، وضرورة الحفاظ على مؤسساتها الوطنية.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن نجاح القافلة الدعوية الأولى كان سببًا في زيادة عدد أعضاء هذه القافلة ، حيث تضم القافلة 19 إمامًا وواعظة ، متمنيًا معاليه أن تؤتي هذه القافلة ثمارها في تحقيق أطر التعاون بين البلدين الشقيقين في نشر سماحة الإسلام وفهم صحيح الدين.

وزير الأوقاف يلتقي أعضاء القافلة الدعوية المتجهة إلى السودان
وزير الأوقاف يلتقي أعضاء القافلة الدعوية المتجهة إلى السودان
وزير الأوقاف يلتقي أعضاء القافلة الدعوية المتجهة إلى السودان
وزير الأوقاف يلتقي أعضاء القافلة الدعوية المتجهة إلى السودان

المصرى اليوم

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