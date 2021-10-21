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القبض على عاطل وزوجته بتهمة ترويج البانجو في شبرا الخيمة

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القبض على عاطل وزوجته بتهمة ترويج البانجو في شبرا الخيمة القبض على عاطل وزوجته بتهمة ترويج البانجو في شبرا الخيمة

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ألقت مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة القبض على عاطل وزوجته لقيامهما بالاتجار في المخدرات، بحيث تم ضبطهما وبحوزتهما 3 كيلو من مخدر البانجو ومبلغ مالى وأحيلا للنيابة فتولت التحقيق، فأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد ورود معلومات بقيام عاطل وزوجته بالإتجار في المخدرات

وفى أحد الأكمنة، تمكنت قوة امنية من ضبط المتهمان وهما «ه. م»، 42 سنة عاطل وسبق اتهامه في 4 قضايا «مخدرات وسلاح وسرقة» وزوجته «ح. م»، 40 سنة ربة منزل وبحوزتهما كمية من نبات البانجو تزن حوالي 3 كيلو جرام وميزان حساس، ومقص حديدى ودباسة ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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