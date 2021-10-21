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برلمان شباب شبين القناطر ينظم جلسة محاكاة البرلمان

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برلمان شباب شبين القناطر ينظم جلسة محاكاة البرلمان برلمان شباب شبين القناطر ينظم جلسة محاكاة البرلمان

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نظم برلمان شباب شبين القناطر جلسة محاكاة البرلمان، بحضور الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ومحمد عبدالمؤمن، وكيل المديرية للشباب، وعبدالله محمد، مدير إدارة البرلمان، والتعليم المدني بالمديرية، وشاكر محمد، مدير إدارة شباب شبين القناطر.

أقيمت جلسة المحاكاة بمركز شباب عرب جهينة التابع لإدارة شباب شبين، حيث تناول شباب البرلمان العديد من القضايا المجتمعية الشائكة والهامة وتمثيلا لدور عضو مجلس النواب قام الشباب بتقديم العديد من طلبات الإحاطة لمناقشة تلك القضايا أمام الجهات التنفيذية.

وتناول وكيل وزارة الشباب والرياضة مبادرة حياة كريمة وما لها من دور كبير في حل العديد من القضايا المجتمعية الهامة، ولفت إلى دور المبادرة في تنمية مراكز الشباب، مؤكدًا أن المبادرة لا تعتمد فقط على بناء المنشآت بل تسعى أيضًا لبناء الإنسان المصري وتنمية وعي الشباب بالعديد من القضايا، الأمر الذي يساهم في نشأة الشباب بشكل سوي ويوفر لهم حياة كريمة.

المصرى اليوم

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