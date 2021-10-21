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أرسنال الإنجليزى يتعاقد مع «زين» صاحب الأربع سنوات

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أرسنال الإنجليزى يتعاقد مع «زين» صاحب الأربع سنوات أرسنال الإنجليزى يتعاقد مع «زين» صاحب الأربع سنوات

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أعلن نادي آرسنال الانجليزى تعاقده مع الطفل زين على سلمان البالغ من العمر أربعة أعوام، ليصبح أصغر صفقة في أكاديمية المواهب التابعة للنادي اللندني، حسبما ذكرت مصادر انجليزية اليوم.

وبحسب (بي بي سي)، فقد لفت سلمان انتباه النادي عندما رأوه يلعب مع أطفال بضعف عمره.

وأوضح أوستن سكوفيلد، مدرب سلمان في أكاديمية (فيرست تاتش لكرة القدم) «بالتأكيد وضعناه مع لاعبين في سنه، مع أطفال تبلغ أعمارهم أربع وخمس وست سنوات، وكان بالفعل متقدما على الجميع».

وأكد المدرب لـ(بي بي سي) أن الطفل «أسرع بكثير من الباقين وأكثر استعدادا للذهاب للكرة. الطريقة التي يضرب بها الكرة ويمررها، إنه أفضل بكثير من البقية».

وأضاف سكوفيلد: «لقد تحدثت إلى والده وأراد منا أن نجعله يلعب مع الكبار. فكرت: لم لا؟ دعونا نرى ماذا سيفعل».

كما أشاد مستكشف المواهب في آرسنال ستيفن دينز بطريقة لعب الطفل، الذي يبدو أنه تلقى بالفعل عروضا من «أندية كبيرة أخرى» على الرغم من أنه يبدو «ملتزما تجاه ناديه المفضل».

المصرى اليوم

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