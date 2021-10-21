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«سيانا وچيانا».. توأم لبناني يخطف الأنظار على ريد كاربت الجونة السينمائي

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«سيانا وچيانا».. توأم لبناني يخطف الأنظار على ريد كاربت الجونة السينمائي «سيانا وچيانا».. توأم لبناني يخطف الأنظار على ريد كاربت الجونة السينمائي

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شهد العرض الأول للفيلم اللبناني «كوستا برافا» ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وقوف طفلتين على الريد كاربت في إطلالة جذابة بين صناع الفيلم واللتين قدمتا دور «ريم» بالتبادل بينهما خلال الفيلم ليخطفان الأنظار.

سيانا وچيانا

والتقت المذيعة زهرة رامي ومنة عامر ببطلتي الفيلم وهما التوأم سيانا وجيانا رستوم، للتحدث عن دورهما في فيلم «كوستا برافا» وكشفتا مفاجأة عن شخصية ريم.

قالت سيانا وجيانا رستوم، إنهما كانا يقدما نفس الشخصية في الفيلم ويتبادلان التصوير كل واحدة فيهما تتولى المهمة أسبوع، لتسلم الأخرى وهكذا.

وأكدا على أنهما كانتا تذاكران مشاهد الفيلم سويا، وعبر عن استمتاعهما بالعمل مع الممثلة والمخرجة نادين لبكي بطلة العمل.

وقالت المخرجة مونيا عقل، في حوارها مع إنرجي، إنها كانت تبحث عن طفلة بصفات محددة للعب شخصية ريم، وشاهدة لإحدى الفتاتين وطلبت إحضارها.

واستطردت أنها تفاجأت بأنهما توينز، ولم تستطع الاختيار بينهما لأن كل واحدة تعبر عن جزء من الشخصية فقررت الاستعانة بكلتاهما.

اختير فيلم «كوستا برافا» للمخرجة اللبنانية مونيا عقل للمنافسة ضمن مسابقة «آفاق» بمهرجان فينيسا السينمائي الدولي، منذ أشهر، كما يعرض في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

المصرى اليوم

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