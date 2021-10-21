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مفتي المملكة يستقبل الشيخ السديس

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مفتي المملكة يستقبل الشيخ السديس مفتي المملكة يستقبل الشيخ السديس
أشاد مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بالجهود والإنجازات التي حققتها رئاسة الحرمين الشريفين، خلال جائحة كورونا ومابعد ذلك. جاء ذلك في كلمة لسماحته خلال استقباله اليوم، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وعددا من وكلاء الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الرياض، مبينًا سماحته أن الحرمين الشريفين قبلة المسلمين، ولها من المكانة أجلها وأبلغها في قلوب أهله ومحبيه.

واستعرض معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لسماحة المفتي جهود الرئاسة العامة للحرمين، التي قامت بها خلال جائحة كورونا وما بعد ذلك، وكذلك المشاريع التي تقام في الحرمين.

وقدم الشيخ السديس لسماحة المفتي «عددًا من مطبوعات وإصدارات الرئاسة، مشيدًا بالجهود الدعوية، التي يقومون بها في جانب الإفتاء من أجل إرساء العدالة والوسطية، وفق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام».


الوطن السعودية

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