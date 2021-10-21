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سلة يواجه للتأمين بدوري المرتبط اليوم

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سلة الزمالك يواجه مصر للتأمين بدوري المرتبط اليوم سلة يواجه للتأمين بدوري المرتبط اليوم

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يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي اليوم الخميس مع للتأمين في تمام السادسة مساء على صالة النادي ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية لبطولة دوري المرتبط.

ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز واستمرار سلسلة انتصاراته عقب فوزه على الشمس في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأربعاء بنتيجة 76-69.

والجدير بالذكر أن الزمالك يتواجد في المجموعة الأولى إلى جانب فرق الجيش ومصر للتأمين والشمس.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك كلا من اليوناني فانجيليس أنجيلو مديرا فنيا ويعاونه كلا من ياسر عبدالوهاب مدربا عاما وسمير جوده مدربا مساعد وأسلام جمعة طبيبا ومحمد سعيد مخطط أحمال ومصطفى محسن مدير اداري الفريق، ورامي العايدي إداريا.

المصرى اليوم

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