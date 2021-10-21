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يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك اليوم الخميس مع مصر للتأمين في تمام السادسة مساء على صالة النادي ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية لبطولة دوري المرتبط.

ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز واستمرار سلسلة انتصاراته عقب فوزه على الشمس في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأربعاء بنتيجة 76-69.

والجدير بالذكر أن الزمالك يتواجد في المجموعة الأولى إلى جانب فرق الجيش ومصر للتأمين والشمس.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك كلا من اليوناني فانجيليس أنجيلو مديرا فنيا ويعاونه كلا من ياسر عبدالوهاب مدربا عاما وسمير جوده مدربا مساعد وأسلام جمعة طبيبا ومحمد سعيد مخطط أحمال ومصطفى محسن مدير اداري الفريق، ورامي العايدي إداريا.