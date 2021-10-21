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تنس الطاولة «سيدات» يصل المنصورة للمشاركة في بطولة الدوري

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تنس الطاولة «سيدات» الزمالك يصل المنصورة للمشاركة في بطولة الدوري تنس الطاولة «سيدات» يصل المنصورة للمشاركة في بطولة الدوري

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وصل فريق سيدات تنس الطاولة بنادي إلى مدينة المنصورة استعدادا للمشاركة في بطولة الدوري.

ويلتقي الفريق اليوم الخميس مع أندية المنصورة والإسماعيلي والشبان المسلمين بالبطولة التي تقام على ملاعب ستاد المنصورة يومي الخميس والجمعة.

ويضم فريق سيدات تنس الطاولة المشارك في البطولة كل من: فرح عبدالعزيز وهند فتح وشهد سامح وريم العراقي ورؤى سعد وجنى سعد.

وأكد أمجد سليمان مدرب الفريق أن اللاعبات على أتم الاستعداد للبطولة، وخضعن مؤخرا لفترة تدريبات مكثفة من أجل الوصول لأعلى فورمة فنية وتحقيق نتائج إيجابية خلال البطولة.

ويقود الفريق أحمد حلمي مديرا لجهاز تنس الطاولة وأمجد سليمان مدربا للفريق وناهد أحمد إداريا.

المصرى اليوم

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