أخبار عاجلة

الصف الرابع الابتدائي .. «تعليم الدقهلية» تكشف حقيقة تأجيل الامتحانات -
سوني تطلق هاتفًا متطورًا لمحترفي التصوير (المواصفات والسعر) -
حمد إبراهيم: بيراميدز استحق الفوز على مصر المقاصة.. ووليد الكرتي إضافة للفريق -
سامي قمصان: «فوز الأهلي على الإسماعيلي رسالة بأن الهدف استعادة لقب الدوري» -
بينهم سفير السودان لدى أمريكا.. البرهان يعفي 6 دبلوماسيين من مناصبهم -
مصادر: استمرار إغلاق المحطات المخالفة للاشتراطات البلدية.. والهدف التطوير -
"الأرصاد" يُنبِّه مكة وعسير والباحة: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية -
مستشار قانوني: لا يحق للرجل منع زوجته من قيادة السيارة.. ويحق لها الطعن في هذه الحالة -
شاهد.. الألعاب النارية تضيء سماء العاصمة مع انطلاقة "ونتروندرلاند" بموسم الرياض -
محمد عمارة: الأهلي ظهر بشكل رائع أمام الإسماعيلي.. والصفقات الجديدة «طفرة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محاولات في لتجهيز سيسيه

Print
محاولات في الزمالك لتجهيز سيسيه محاولات في لتجهيز سيسيه

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

واصل الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برنامجه التأهيلي على هامش مران المستبعدين من مواجهة توسكر الكيني اليوم الخميس.

وخاض سيسيه مجموعة من التدريبات التأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي التأهيل بالفريق، وذلك ضمن البرنامج الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر له في السابعة مساء غدا الجمعة على الجيش ببرج العرب.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم على ستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد عباس يكشف كواليس إعارة محمود شبانة من الزمالك إلى المريخ السوداني

أحمد عباس يكشف كواليس إعارة محمود شبانة من الزمالك إلى المريخ السوداني

ماذا يحوي دولاب محمد صلاح في غرفة تغيير الملابس باستاد أنفيلد ؟

ماذا يحوي دولاب محمد صلاح في غرفة تغيير الملابس باستاد أنفيلد ؟

أمام ستاد «أنفيلد».. «الريدز» يبيع كمامات لحماية جماهيره من عدوى كورونا

أمام ستاد «أنفيلد».. «الريدز» يبيع كمامات لحماية جماهيره من عدوى كورونا

رد ناري من خالد الغندور على إسلام الشاطر: «البرنامج اسمه الزمالك الكبير»

رد ناري من خالد الغندور على إسلام الشاطر: «البرنامج اسمه الزمالك الكبير»