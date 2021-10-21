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خالد سرحان عن دوره في مسسل «ورا كل باب»: «المعلم رضا» شخصية مُحيرة

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خالد سرحان عن دوره في مسسل «ورا كل باب»: «المعلم رضا» شخصية مُحيرة خالد سرحان عن دوره في مسسل «ورا كل باب»: «المعلم رضا» شخصية مُحيرة

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انتهى الفنان خالد سرحان، من تصوير مشاهده في حدوتة «لحظة ضعف» ضمن حلقات مسلسل «ورا كل باب» والمُكون من 5 حلقات.

وقال «سرحان» إن الحلقات ستبدأ السبت المقبل، على قناة الحياة الفضائية، مضيفًا بأن يُجسد خلال الأحداث شخصية تُدعى «المعلم رضا» وأسرته المكونة من زوجته وتجسدها الفنانة رشا مهدي، ووالدته الفنانة حنان يوسف، وشقيقه بالعمل يدعى أحمد وهو الفنان كمال أبورية، وشقيقته غفران محمد.

وتابع أن يُعيش في منطقة شعبية ولديه كلمة مسموعة على معظم جيرانه والمحيطين حوله وشخصيته تحمل الكثير من التناقضات، حيث أن من حوله يخافون منه وتجده أيضًا ضمن الأحداث لديه أتباع ومحبين، مما يجعلنا نراه شخصية مُحيرة.

ولفت إلى أن مفاتيح الشخصية كثيرة ومحيرة من بداية ظهورها إلى نهايتها فتحدث كثير من التغيرات والجدل الذي يصفه البعض بالشخصية الزئبقية، مما يؤدي ذلك بالتعامل مع جميع الريأكشنات وردود الفعل بميزان الرؤية أمام عدسة المخرج والخروج من عباءة الكوميديا إلى الممثل متعدد الكاركترات.

وأضاف «سرحان» أن تعامله مع هذا الدور يُعد رحلة يعيشها مع الشخصية والتي قدمها بصدق.

«لحظة ضعف» بطولة النجم خالد سرحان، رشا مهدى، حنان يوسف، غفران محمد، أحمد كمال أبورية، تامر مجدى وآخرين، سيناريو وحوار محمد ذو الفقار، إخراج منال الصيفي.

حدوتة «لحظة ضعف» هي ضمن الموسم الثانى لمسلسل «ورا كل باب» حيث انتهى عرض عدد من القصص سابقًا، منها «فى عشق البنات»، «كدبة كبيرة»، «عائلة جيجى»، «رق الحبيب»، «قلب مفتوح».

المصرى اليوم

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