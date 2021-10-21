الشباب والرياضة تصدر المجلة العلمية للبحوث التطبيقية في المجال الرياضي

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أصدرت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي المجلة العلمية للبحوث التطبيقية في المجال الرياضي، وهي دورية علمية متخصصة محكمة لها ترقيم دولي معتمد تصدر عن وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، وتهتم بالبحوث التطبيقية في المجال الرياضي والدراسات والتراجم والمقالات العلمية التي تتمتع بالأصالة والحداثة والابتكار وذلك في ضوء الدور الكبير لعلوم الرياضة في الارتقاء بمستوى الأداء بمختلف قطاعات المنظومة الرياضية.

وتقدم وزارة الشباب والرياضة كافة أوجه الدعم للمجلة العلمية والبحوث التطبيقية المنشورة بها بهدف تطوير الحركة الرياضية وتطوير المشروعات القومية بوزارة الشباب والرياضة، فضلاً عن تطوير أداء اللاعبين والمنتخبات القومية بما يساعد في صناعة البطل الرياضي، وتطوير أداء المؤسسات والهيئات الرياضية، وتعزيز مشاركة المجتمع في النشاط الرياضي، وتطوير المرافق والبنية التحتية الرياضية.

كما تقدم وزارة الشباب والرياضة مجموعة متنوعة من الحوافز المادية والمعنوية للباحثين من خلال جوائز مالية لأفضل البحوث المنشورة، ودعم مشروعات البحوث القومية التي من شأنها المساهمة في تطوير الحركة الرياضية في شتى مجالاتها، وتسهيل مهمة البحث العلمي فيها.

ويتم النشر بالمجلة وفقاً لقواعد وأخلاقيات النشر العلمي المتعارف عليها حيث تدار بنظام الكتروني متكامل ضمن مبادرة النشر العلمي (الوصول الحر للمحتوي الإلكتروني) بالتعاون مع بنك المعرفة المصري.