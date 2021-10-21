أخبار عاجلة

الصف الرابع الابتدائي .. «تعليم الدقهلية» تكشف حقيقة تأجيل الامتحانات -
سوني تطلق هاتفًا متطورًا لمحترفي التصوير (المواصفات والسعر) -
حمد إبراهيم: بيراميدز استحق الفوز على مصر المقاصة.. ووليد الكرتي إضافة للفريق -
سامي قمصان: «فوز الأهلي على الإسماعيلي رسالة بأن الهدف استعادة لقب الدوري» -
بينهم سفير السودان لدى أمريكا.. البرهان يعفي 6 دبلوماسيين من مناصبهم -
مصادر: استمرار إغلاق المحطات المخالفة للاشتراطات البلدية.. والهدف التطوير -
"الأرصاد" يُنبِّه مكة وعسير والباحة: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية -
مستشار قانوني: لا يحق للرجل منع زوجته من قيادة السيارة.. ويحق لها الطعن في هذه الحالة -
شاهد.. الألعاب النارية تضيء سماء العاصمة مع انطلاقة "ونتروندرلاند" بموسم الرياض -
محمد عمارة: الأهلي ظهر بشكل رائع أمام الإسماعيلي.. والصفقات الجديدة «طفرة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الشباب والرياضة تصدر المجلة العلمية للبحوث التطبيقية في المجال الرياضي

Print
الشباب والرياضة تصدر المجلة العلمية للبحوث التطبيقية في المجال الرياضي الشباب والرياضة تصدر المجلة العلمية للبحوث التطبيقية في المجال الرياضي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي المجلة العلمية للبحوث التطبيقية في المجال الرياضي، وهي دورية علمية متخصصة محكمة لها ترقيم دولي معتمد تصدر عن وزارة الشباب والرياضة بجمهورية العربية، وتهتم بالبحوث التطبيقية في المجال الرياضي والدراسات والتراجم والمقالات العلمية التي تتمتع بالأصالة والحداثة والابتكار وذلك في ضوء الدور الكبير لعلوم الرياضة في الارتقاء بمستوى الأداء بمختلف قطاعات المنظومة الرياضية.

وتقدم وزارة الشباب والرياضة كافة أوجه الدعم للمجلة العلمية والبحوث التطبيقية المنشورة بها بهدف تطوير الحركة الرياضية وتطوير المشروعات القومية بوزارة الشباب والرياضة، فضلاً عن تطوير أداء اللاعبين والمنتخبات القومية بما يساعد في صناعة البطل الرياضي، وتطوير أداء المؤسسات والهيئات الرياضية، وتعزيز مشاركة المجتمع في النشاط الرياضي، وتطوير المرافق والبنية التحتية الرياضية.

كما تقدم وزارة الشباب والرياضة مجموعة متنوعة من الحوافز المادية والمعنوية للباحثين من خلال جوائز مالية لأفضل البحوث المنشورة، ودعم مشروعات البحوث القومية التي من شأنها المساهمة في تطوير الحركة الرياضية في شتى مجالاتها، وتسهيل مهمة البحث العلمي فيها.

ويتم النشر بالمجلة وفقاً لقواعد وأخلاقيات النشر العلمي المتعارف عليها حيث تدار بنظام الكتروني متكامل ضمن مبادرة النشر العلمي (الوصول الحر للمحتوي الإلكتروني) بالتعاون مع بنك المعرفة المصري.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
حمد إبراهيم: بيراميدز استحق الفوز على مصر المقاصة.. ووليد الكرتي إضافة للفريق

حمد إبراهيم: بيراميدز استحق الفوز على مصر المقاصة.. ووليد الكرتي إضافة للفريق

السيسي يوجه رسالة للأسر المصرية: اهتموا باللغة العربية والقرآن ونظموا أوقات أولادكم

السيسي يوجه رسالة للأسر المصرية: اهتموا باللغة العربية والقرآن ونظموا أوقات أولادكم

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لمواجهات المصري وأتلتيكو مدريد والاتحاد

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لمواجهات المصري وأتلتيكو مدريد والاتحاد

أبوالغيط: السيسي شخصية لا يأتي بها الزمن كثيرًا.. وعلى المصريين مساندته

أبوالغيط: السيسي شخصية لا يأتي بها الزمن كثيرًا.. وعلى المصريين مساندته