الإسماعيلي يستعد للأهلي بـ«تراي ماتش»

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انتهت التقسيمة الودية التي أقيمت بين لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي اليوم الخميس، باستاد الإسماعيلية بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

ارتدى فريق القميص الأصفر وآخر القميص الأبيض، وضم تشكيل الفريق الأصفر كل من أحمد عادل حارس مرمى، باهر المحمدى، مروان الصحراوى، أحمد عيد، محمد دسوقى في الدفاع، عماد حمدى، محمد مخلوف، محمد صادق، محمد الشامى في الوسط، شكرى نجيب، جاستن شونجا في الهجوم.

وجاء تشكيل الفريق الأبيض عمر رضوان حارس مرمى، محمد هاشم، محمد عمار، عبدالله جمعة، عصام صبحى في الدفاع، عمر الوحش، محمود دونجا، محمد عادل، أحمد مصطفى، أحمد مدبولى في الوسط، شيلونجو في الهجوم.

وسجل للفريق الأصفر عماد حمدى، بينما أحرز للفريق الأبيض محمد عادل.

وشارك من مقاعد البدلاء كل من محمد فوزى، أحمد أيمن، محمد عبدالسميع، مصطفى فارس، محمد بيومي.

يُذكر أن الإسماعيلي يستعد لخوض مباراة الأهلي المقرر لها الأربعاء المقبل،على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.