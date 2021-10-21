محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف مدخل «الحامول- منوف» ويتابع أعمال التطوير بسوق سرس الليان النموذجى

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استكمل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية بمتابعة عدد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمدينة منوف وسرس الليان، حيث تفقد أعمال الرصف بطريق منوف- الحامول ( مدخل مدينة منوف) بطول 700 م تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة مليون جنيه، رافقه الأستاذ وحيد عبدربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف والاستاذ راضى عمار رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان.

حيث تابع محافظ المنوفية أعمال فرد طبقة السن الأساسية بطريق منوف- الحامول والممتد من طريق السرساوية، وتم الإنتهاء من تركيب البلدورات والأرصفة وجارى تركيب بلاط الإنترلوك بعد الإنتهاء من أعمال الرصف، ووجه المحافظ رئيس المدينة بإعداد تصور تفصيلي لتطوير الجزيرة الوسطي بالطريق مع ضرورة البدء فورا في أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بمنطقة البطحة إمتداد مدخل مدينة منوف وزرع أعمدة ديكورية لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمنطقة، كما وجه بتكثيف معدلات الأداء مع العمل بالتوازى في كافة أعمال التطوير بالمدينة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالى المركز.

كما أشار رئيس المدينة إلى أنه جارى العمل على قدم وساق في تطوير ورفع كفاءة ورصف 7 شوارع بالمدينة، فضلا عن تركيب بلاط الإنترلوك بـ (17) شارع، ومنها شارع السحراتى بطول 800 متر وشارع بين النهدين بطول 500 متر، وكذا شارع الجوازات وشاهين ومصطفى كامل، وشارع عزبة الملك تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع .

وخلال جولته، تفقد المحافظ أعمال تطوير سوق سرس الليان النموذجى بتكلفة 2 مليون و750 ألف جنية بمساحة 1570 م2، ويضم السوق النموذجى أربعة أجزاء، حيث جارى إنشاء الهيكل المعدنى وأعمال النجارة والقواعد الخرسانية، ووجه المحافظ القائمين على الأعمال بتكثيف الجهود للانتهاء في أقرب وقت، موجها رئيس المدينة برفع نواتج الهدم وتراكمات القمامة بمنطقة السوق فوراً، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تأتى ضمن خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وإنشاء أسواق حضارية بديلة .

وأثناء مروره تلاحظ وجود تراكمات قمامة بنطاق قرية سروهيت، وعلى الفور قرر محافظ المنوفية بمجاذاة رئيس القرية بخصم يوم من راتبه لتقصيره في مهام عمله، مشدداً على أنه لن يتهاون في تقصير أي مسؤول مهما كان في عمله وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها .

واختتم المحافظ جولته، بتفقد أعمال فرد طبقة الأساس بطريق (167) سروهيت بداية من كوبرى الجمال وحتى نزلة الإقليمى بتلوانه ( نزلة طريق سعد عطية ) بمسافة 7 كم تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى وبتكلفة 45 مليون جنيه، وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال قطع الفرمة وتسوية الطريق وجارى وضع طبقة السن تمهيدا للبدء بأعمال الرصف، كما تابع المحافظ أعمال بربخة وتكسية ترعة الوسط بنزلة سعد عطية، حيث تم تغطية 250 متر من الترعة وتوسعة الطريق من 7 أمتار إلى 12 متر وذلك ضمن أعمال توسعة الطريق كونه طريق حيوي يعمل على شريان رئيسى وهو الطريق الإقليمى ويربط مراكز منوف والباجور ومدينة سرس الليان .

تأتى تلك الجولة في إطار سلسلة جولات محافظ المنوفية المستمرة لمتابعة الموقف التنفيذى لكافة مشروعات البنية الأساسية بنطاق المحافظة وعلى رأسها قطاع الطرق، للتأكد من الالتزام بالجدول الزمنى المحدد وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز لإحداث تنمية شاملة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة .