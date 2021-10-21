إنقاذ مسن من تحت أنقاض منزل إنهار عليه في قنا

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من إنقاذ مُسن من تحت الأنقاض على خلفية انهيار منزله الخميس، والمكون من 3 طوابق أمام وحدة إطفاء بندر قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغًا من النجدة بوجود انهيار منزل أمام وحدة إطفاء قنا، وأحد السكان محتجز داخل المنزل.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة ومجلس مدينة قنا برئاسة الرائد بسام حمزة معاون مباحث قسم قنا وتم فرض كردونًا أمنيا حول المنطقة، وتمكنت قوات الدفاع المدني والحريق برئاسة العميد هانى الأتربى من إنقاذ عبدالله فرغلي محمد، 60 عامًا، من تحت الأنقاض، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.