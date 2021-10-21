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المخابرات التركية تطيح بشبكة تجسس إسرائيلية زرعت خلاياها في 4 ولايات

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المخابرات التركية تطيح بشبكة تجسس إسرائيلية زرعت خلاياها في 4 ولايات المخابرات التركية تطيح بشبكة تجسس إسرائيلية زرعت خلاياها في 4 ولايات
جمعت معلومات عن الطلاب السوريين والفلسطينيين في الجامعات

المخابرات التركية تطيح بشبكة تجسس إسرائيلية زرعت خلاياها في 4 ولايات

كشفت وكالة الاستخبارات الوطنية التركية، تجسس إسرائيلية مكونة من 15 عنصرًا مقسمين على خمس خلايا منفصلة، يعملون لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي؛ بحسب ما أورد اليوم "الخميس" موقع " اليوم".

وقبضت المخابرات التركية على كل عناصر الشبكة خلال عملية متزامنة في 4 ولايات تركية.

وركزت شبكة التجسس على جمع معلومات عن الطلاب في الجامعات التركية من السوريين والفلسطينيين، وخصوصًا أولئك الذين يدرسون في مجال الصناعات الدفاعية.

وتعقبت المخابرات التركية شبكة الجواسيس الإسرائيليين على مدار عام كامل، ورصدت قيامها بأنشطة تمس الأمن القومي التركي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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