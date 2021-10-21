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رئيس وزراء ليبيا يؤيد إجراء الانتخابات في موعدها لإنهاء أزمة عدم الاستقرار

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رئيس وزراء ليبيا يؤيد إجراء الانتخابات في موعدها لإنهاء أزمة عدم الاستقرار رئيس وزراء ليبيا يؤيد إجراء الانتخابات في موعدها لإنهاء أزمة عدم الاستقرار
الأمم المتحدة تطالب بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد

رئيس وزراء ليبيا يؤيد إجراء الانتخابات في موعدها لإنهاء أزمة عدم الاستقرار

أعلن رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس خلال انطلاق مؤتمر استقرار ليبيا، عن تأييده إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر، وفقاً لخطة سلام تدعمها الأمم المتحدة.

وأكد "الدبيبة" أنه من الممكن إنهاء الأزمة الطويلة لعدم الاستقرار، التي تعانيها البلاد منذ الثورة، التي أطاحت بمعمر القذافي في عام 2011.

من ناحيتها، طالبت ممثلة للأمم المتحدة خلال المؤتمر، بمغادرة جميع القوات الأجنبية من ليبيا.

ولفتت إلى أن الانتخابات الليبية يجب أن تمهّد الطريق لتوحيد المؤسسة العسكرية.

من جهتها، دعت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خلال المؤتمر إلى اتخاذ تحرك رادع في وجه التدخل الأجنبي، حتى يتاح لليبيا ممارسة سيادتها على كامل أراضيها.

وتستضيف طرابلس "مؤتمر دعم استقرار ليبيا" بمشاركة ممثلين من عدد من الدول؛ بهدف إعطاء دفع للمسار الانتقالي قبل شهرين من انتخابات رئاسية مصيرية للبلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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