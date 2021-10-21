محافظ المنوفية يتابع أعمال التطوير بميدان الإسعاف

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تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال التطوير التى يتم تنفيذها بميدان الإسعاف بمدخل طريق شبين الكوم – طملاى وذلك للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذى وتذليل العقبات كونه مدخل حيوى وهام لمدينة شبين الكوم ، رافقة رئيس حى غرب شبين الكوم.

حيث تابع محافظ المنوفية أعمال التطوير بالميدان ، مشيرا إلى أنه يعتبر من أكبر ميادين المحافظة ، ومن المقرر إنشاء برجولات وزراعة النخيل المثمر وأعمدة ديكورية ونجيل صناعى بالميدان.

ووجه المحافظ برصف المنطقة المحيطة بالميدان وذلك ضمن أعمال توسعة الطريق لتحقيق السيولة المرورية وإضفاء مظهر حضارى وجمالى للمنطقة ، مشددا بتكثيف وتيرة منظومة العمل مع الإلتزام بكافة المواصفات الفنية لضمان الإنتهاء من المهام المطلوبة وفق الجداول الزمنية المحددة .

وهذا ويستكمل محافظ المنوفية جولته متجهاً إلي مركز ومدينة منوف لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها على أرض الواقع ، حيث سيتفقد أعمال الرصف والتطوير بطريق منوف - الحامول ( مدخل مدينة منوف) ، وفرد طبقة الأساس بطريق (167) سروهيت ، وذلك ضمن خطة محافظة المنوفية وما توليه من إهتمام كبير برفع وتطوير كفاءة شبكة الطرق بنطاق المحافظة كون الطرق أحد أهم عناصر التنمية المستدامة .