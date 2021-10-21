ماجده خيرالله: فيلم ريش أسلوبه مختلف عما هو معتاد في السينما المصرية

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علقت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله على فيلم «ريش» الذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة لمهرجان الجونة في نسخته الخامسة، قائلة إن الفيلم لا يحتاج إلى دعم من صناع السينما، فكم الاشادات التي نالها من محبي السينما الحقيقين تكفيه، كما أن اعتراف واحد من أكبر المهرجانات الفنية بالعالم وهو مهرجان «كان» به أنه عمل جيد ومنحه جائزة يكفيه، فضلا عن الجوائز الأخرى التي حصل عليها الفيلم.

وأكدت خيرالله، في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، أن الفيلم أسلوبه مختلف عما هو معتاد في السينما المصرية، فدائما نرى في الأعمال المصرية أن الزوجة حينما يغيب عنها زوجها تتجه إلى الانحراف، ولكن في هذا الفيلم حينما تم تحويل الزوج إلى دجاجة من قبل الساحر، سعت الزوجة لإيجاد فرصة عمل لتوفر قوت يومها وتغطي احتياجات أسرتها، وحاربت بكل الطرق المتاحة من أجل العبور بأسرتها إلى بر الأمان، فالفيلم ليس به أي إسقاط سياسي، ولا يحتوي على مشاهد خارجة.

وحول الهجوم الذي شنه الفنان شريف منير وبعض الفنانين عن الفيلم، أضافت: «من حق أي مشاهد عدم إستكمال مشاهدة عمل إذا رأى -في نظره- أنه غير جيد أو غير ممتع، لكن قياس العمل بمقاييس غير معقولة لا يصح أبدا، فانتقاد العمل لأنه استعان بممثلين غير معروفين يعد تدخلا في مهامه».