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الحرارة تصل لـ18 درجة .. حالة الطقس غداً الجمعة إلى الأربعاء 27 أكتوبر

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الحرارة تصل لـ18 درجة .. حالة الطقس غداً الجمعة إلى الأربعاء 27 أكتوبر الحرارة تصل لـ18 درجة .. حالة الطقس غداً الجمعة إلى الأربعاء 27 أكتوبر

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة غدًا الجمعة 22 أكتوبر إلى الأربعاء 27 أكتوبر 2021، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على كل الأنحاء.

ويتوقع سقوط أمطار خفيفة غدًا الجمعة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 20% تقريبًا.

ويكون الطقس مائلا للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتسود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 7 صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غدًا الجمعة 22 أكتوبر إلى الأربعاء 27 أكتوبر 2021

- درجات الحرارة الجمعة 22 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 28 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 33 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة السبت 23 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الأحد 24 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 22 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 25 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 22 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 26 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الاربعاء 27 اكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غداً الجمعة 22 أكتوبر إلى الأربعاء 27 أكتوبر 2021.

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المصرى اليوم

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