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محافظ الغربية: «نور حياة» نفذت 19 قافلة بقرى ومدن المحافظة استفاد منها 12 ألف مواطن

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محافظ الغربية: «نور حياة» نفذت 19 قافلة بقرى ومدن المحافظة استفاد منها 12 ألف مواطن محافظ الغربية: «نور حياة» نفذت 19 قافلة بقرى ومدن المحافظة استفاد منها 12 ألف مواطن

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،صباح اليوم، القافلة الطبية بقرية دهتورة مركز زفتى، والتي نظمها صندوق تحيا بالتعاون مع جمعية الأورمان ومستشفى المنصورة العسكري.

وأشاد المحافظ بالقافلة وما تقدمه من خدمات طبية للمواطنين بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار وخاصةً في القرى الأولى بالرعاية الصحية، حيث تستهدف الكشف على ١٠٠٠ مستفيد على مدار يومين بمركز زفتى .

يُذْكَر أن مبادرة رئيس الجمهورية «نور حياة» بدأت في محافظة الغربية في يوليو ٢٠١٩، حيث تم تنفيذ ١٩ قافلة بقرى ومراكز محافظة الغربية، استفاد منها ١٢ ألف مستفيد وتم صرف العلاج وعمل النظارات الطبية اللازمة وتحويل الحالات التي تحتاج تدخل جراحي إلى المستشفيات الشريكة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن ١١٥ قافلة متنوعة مابين قوافل (طبية، بيطرية، زراعية، اجتماعية ورياضية) تنفذها المحافظة على مدار شهر أكتوبر الحالي ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي وكذا الاحتفالات بنصر أكتوبر المجيد.

المصرى اليوم

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