نائب وزير السياحة تكشف عن أهمية وحدة الحسابات الفرعية للقطاع

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة السياحة والأثار، اليوم الخميس، إنه في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة السياحة والآثار ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإطلاق وحدة الحسابات الفرعية بوزارة السياحة والآثار، التقت غادة شلبى نائب وزير السياحة والاثار لشئون السياحة مع المختصين بعمل المسوح بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وذلك في بداية الجلسة التدريبية التي ينظمها الجهاز بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار عن «بحث الإنفاق السياحى المحلى لعام 2021»، وذلك بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقدمت نائب الوزير الشكر إلى اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفريق العمل الذي يتولى جمع البيانات، كما أبرزت أهمية وحدة الحسابات الفرعية بالوزارة في تقصى آراء المواطنين فيما قاموا به من رحلات السياحة الداخلية، مشيرة إلى توقف العمل بالوحدة منذ عام 2017 وتم استئنافها مؤخرا بقرار وزير السياحة والآثار، وأضافت أن الوزارة تعتمد عليها في إصدار تحاليل اقتصادية لمعرفة توجهات السائحين وخاصة في السياحة الداخلية.

يأتي هذا في إطار اهتمام الدولة بتوافر المعلومات اللازمة لصانعي القرار بقطاع السياحة وضرورة التوسع في بحوث الانفاق السياحي لتوثيق مدى مساهمة القطاع السياحي في الدخل القومي، وخلق فرص عمل بالإضافة إلى تحديد أهم الأسواق السياحية المحلية.

كما أشارت نائب الوزير إلى أهمية السياحة الداخلية، وأنه يجب عدم انحسار دورها كبديل للسياحة الخارجية في وقت الأزمات، حيث أنها تمثل ركيزة هامة لصناعة السياحة المصرية، فهى تشجع المواطنين على الحفاظ على المقومات الحضارية والتراثية والجمالية لمصر.