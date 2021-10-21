«السياحة» تنظم رحلة إلى القاهرة و الفيوم للفائزين بمسابقتها

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قالت وزارة السياحة و الأثار، اليوم الخميس، إنه للعام الرابع علي التوالي، تنظم وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي رحلة للفائزين بالمسابقة السياحية، التي تقيمها الهيئة بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، لزيارة عدداً من الأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة والفيوم.

وأشارت إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة، إلى أن المشاركين في الرحلة قاموا بزيارة قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة التاريخية، والمتحف المصري بالتحرير، و قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة، بالإضافة إلى زيارة مدينة الفيوم حيث قاموا بجولة بمتحف كوم أوشيم، وقصر قارون، وقرية تونس.

وأضافت أن هذه الزيارات تساهم في رفع الوعي السياحي والأثري بالإضافة إلى التعريف بأهمية السياحة، لافته إلى أنه يتم تنظيم هذه الرحلة السياحية في إطار مبادرة اعرف بلدك التي أطلقتها الوزارة في شهر ديسمبر الماضي لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعى السياحي والأثري لدي كافة فئات المجتمع، من خلال قيام المكاتب السياحية التابعة للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتنظيم عدد من الندوات والرحلات التوعية في العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية.