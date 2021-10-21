«حقول البترول ومواد البناء» ورشة عمل بـ«هندسة عين شمس»

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عقدت كلية الهندسة جامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان (كمياء حقول البترول ومواد البناء) مع ظهور الكيمياء الحديثة، تم ابتكار العديد من المواد الكيميائية الجديدة، والتي تلعب دورًا مهمًا في صناعة البناء الحديثة في إطار الاهتمام العالمي المتزايد بكمياء الحقول ومواد البناء.

وبالشراكة مع المنظمة العالمية لصناعة الخرسانة المخلوطة الجافة بمنطقة الشرق الأوسط (MEDMA). وبرئاسة الدكتورة غادة بسيوني أستاذ الكيمياء بكلية الهندسة عين شمس وعضو المكتب التنفيذي الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC). وبحضور اكثر من 40 ممثلا لأكثر من 7 شركات مهتمة بمجال كيمياء مواد البناء. وتأتي ورشة العمل برعاية كبري الشركات العالمية شركة Wacker وشركة M-Tec وشركة Evonic العالمية.

والقى كلمة الافتتاح والترحيب الدكتور غادة بسيوني رئيس الورشة والتي أشادت بدور ورشة العمل الفعال في الموضوعات الحديثة في مجال كيماء البترول والبناء ومدى إمكانية تطبيق البحوث العلمية بشكل فعلي.

وأشاد د. عمرو شعت وكيل الكلية للدراسات العليا ود. احمد الصباغ وكيل كلية الهندسة لشؤون المجتع والبيئة بدور ورشة العمل التي عقدت للمرة العاشرة على التوالي في تنمية المهارات العلمية والتكنولوجية للفئات المستهدفة مع استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في مجالات كمياء البترول المختلفة وكمياء مواد البناء، أكد ان المجال العلمي ينبغي أن يشارك الجهات التنفيذية والتطبيقية للربط بين العلوم والصناعة، مضيفًا أن ورشة العمل تسعى على إكساب المشاركين المعرفة والمهارات والتوجيهات المرتبطة بمجالات الكيمياء المستخدمة في حقول البترول.

و شدد د. ضياء خليل عميد الكلية السابق على ضرورة تشجيع النشاطات العلمية، والتي تزيد من المعرفة والإلمام بالعلوم وتشجيع صغار الباحثين والطلاب على البحث العلمي وارتباطه بالواقع وأنه الحل الأمثل لمعالجة المشاكل والسبيل إلى تقدم ورقي الشعوب.

هذا وقد عقدت ورشة العمل بحضور لفيف من العلماء وأعضاء هيئة التدريس والمدعوين من الأوساط الاكاديمية والجهات التنفيذية والتطبيقية والصناعية لتوصيل آخر التطورات في دور العلوم والهندسة في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وما وصل آلية العالم من الاستراتيجيات في كيمياء البناء.

وناقشت الورشة عدة محاور اساسية والتي تساهم بشكل فعال في التنمية الحضرية وكذلك الموضوعات الخاصة بالاستدامة واستخدام التكنولوجيات الحديثة في مواد البناء وكمياء البترول. وتضمنت الجلسة الاولي مناقشة أساسيات كيمياء حقول النفط من منظور الكيمياء الخضراء والتي القاها السيد الأستاذ الدكتور نادية قنديل الأستاذ بكلية البنات عين شمس بالمشاركة مع السيد الأستاذ الدكتور ياسر مصطفي رئيس معهد بحوث البترول. فيما تضمنت الجلسة الاولي مناقشة كيفية الاستفادة واستخدام الذكاء الاصطناعي في كيمياء البناء.

فيما تضمنت الجلسة الثانية العديد من الموضوعات المختلفة عن الحلول المبتكرة عن كيمياء البناء. حيث تناول الحلول الكيميائية المبتكرة لزيادة متانة الخرسانات والمتانة طويلة الأمد والتي قام بإلقائها ممثل شركة Wacker العالمية بالإضافة إلى مناقشة الخصائص الهندسية للاستدامة السيد الدكتور ايمن فريد من جامعة عين شمس. وانتهت محاور الجلسة الثانية بمناقشة التطبيقات الحديثة واستخدام أحدث التطورات في طباعة الخرسانة الجافة بنظام ثلاثي الأبعاد.

وتناولت الجلسة الثالثة لورشة العمل محور الكيمياء البينية والمستخدمة في عملية الخلط الجاف.