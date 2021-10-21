اجتماع تنسيقي للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بكفر الشيخ

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عقد الدكتور ناجح غربية، وكيل مديرية الزراعة بكفرالشيخ، اجتماعا تنسيقيا للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، بناءاً على توجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، ورعاية الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، يأتى ذلك في إطار ضرورة الإهتمام بمحصول القمح وأن هذا المحصول يحظى بعناية ورعاية فائقة باعتباره محصولاَ إستراتيجياَ.

قال الدكتور ناجح غربية، تقوم المديرية بإجراء برامج توعية إرشادية مكثفة وفعالة وهادفة إلى تبصير الزراع بأهم الأصناف وحزمة التوصيات الفنية الخاصة بالمحصول بداية من إعداد الأرض للزراعة مروراً بكافة العمليات الزراعية المختلفة حتى النضج والحصاد، كما يقوم الإرشاد الزراعي بالتنسيق مع الفريق العلمى للنهوض بمحصول القمح بالمرور الدورى على زراعات القمح للوقوف على مدى تطبيق الزراع للتوصيات الفنية وتسهيل أي عقبات تواجه الزراع.

وأوضح أنه تم عقد اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية والإدارية، وتم استعراض كافة المستجدات المتعلقة بأعمال قطاع الزراعة بالمحافظة، كما استقبلت المديرية عددا من المزارعين للاستماع إلى مطالبهم، وتم التأكيد على أن خدمة المزارعين بصدارة الأولويات وأن هناك جهودا مبذولة لتطوير أنشطة القطاع الزراعي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.

من جانبه، أشاد محافظ كفرالشيخ، بالجهد المبذول من جهاز الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة في نقل التوصيات الفنية للمزارعين لما وصل اليه محصول القمح خلال هذه المرحلة مما يبشر بمحصول وفير، كما أشاد بدور المزارعين في النهوض بالقطاع الزراعي وتوفير الأمن الغذائي.