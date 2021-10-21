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تأمين كأس العرب 2021، تدريب ما يقارب 10 آلاف فرد من جميع القوى

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تأمين كأس العرب 2021، تدريب ما يقارب 10 آلاف فرد من جميع القوى تأمين كأس العرب 2021، تدريب ما يقارب 10 آلاف فرد من جميع القوى

أكد عبد العزيز الأنصاري رئيس لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة "فيفا "قطر 2022"، جاهزية واستعداد جميع وحدات اللجنة للبطولة العربية التي تستضيفها الدوحة في ديسمبر المقبل (كأس العرب فيفا قطر 2021)، بما يضمن ظهور البطولة في أبهى صورة.

وأشاد عبد العزيز الانصاري بخطة عمل وحدة التأهيل والتدريب على أرض الواقع وما تقوم به من مهام وتنفيذها التدريبات اللازمة لجميع القوى المشاركة في تأمين بطولة كأس العرب 2021، بمن فيها قوات الأمن الحكومي، والأمن الخاص، ومرشدو الأمن والسلامة خاصة مشيرا الى انه تم تدريب ما يقارب 10 آلاف فرد من جميع القوى ذات العلاقة.

وأضاف الأنصاري خلال زيارته وحدة التأهيل والتدريب التابعة للجنة للوقوف على آخر استعداداتها التدريبية والتأهيلية أن الوحدة تمكنت من وضع وتنفيذ الخطة التدريبية لجمع كافة المشاركين المطلوب تدريبهم وتأهيلهم وفقا لمتطلبات والمعايير الدولية، ونجحت كذلك في إعداد وتنفيذ برامج التدريب اللازمة لتأهيل القيادات الأمنية لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 وفق الهيكل القيادي المتبع، وبما يسهم في امتلاك قاعدة تدريبية مؤهلة وفق أعلى المستويات العالمية .

وكالات

كوورة

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