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مدرب "بوهانج": سأعود من "الرياض" حاملاً الكأس "الآسيوي"

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مدرب "بوهانج": سأعود من "الرياض" حاملاً الكأس "الآسيوي" مدرب "بوهانج": سأعود من "الرياض" حاملاً الكأس "الآسيوي"
يقابل الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

مدرب

وعد كيم جي دونغ المدير الفني لفريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، جماهير فريقه بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا من قلب الرياض، وتحديداً من أمام الهلال.

وقال المدير الفني الذي سبق له تحقيق لقب دوري أبطال آسيا عام 2009 عندما كان لاعباً للفريق أنه ولاعبي فريقه سيكون عليهم تمثيل كوريا التمثيل المشرف في مباراة النهائي.

وقال "دونغ" في تصريحات للصحف هناك: "سأبذل قصارى جهدي لتقديم صورة جيدة ونتائج جيدة للنهائي كفريق يمثل كوريا".

وكان بوهانج قد حقق فوزاً مثيراً على فريق أولسان حيث كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج، لكن الفريق نجح في تحقيق هدف التعادل في الدقيقة 89 من عمر المباراة ليفوز لاحقاً بركلات الترجيح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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