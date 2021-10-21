مبابي يختار نجمه المُفضل للفوز بالكرة الذهبية 2021

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دعم مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي زميله ليونيل ميسي للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2021. أثبت المهاجمان الموهوبان قيمتهما بالنسبة للبي أس جي، حيث عادوا من الخلف ليسجلوا فوزًا مهمًا 3-2 على لايبزيج في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل مبابي الهدف الافتتاحي لباريس سان جيرمان، فيما لعب ميسي دور البطولة بهدفي الفوز في الشوط الثاني. وحصل الفرنسي على ركلة جزاء وقرر منح تنفذها إلى ميسي، حيث سجل الأرجنتيني هدفًا ليضع باريس سان جيرمان في المقدمة.

بعد دقائق، حصل باريس سان جيرمان ركلة جزاء أخرى، لكن هذه المرة تم تكليف مبابي بتنفيذ الركلة. ومع ذلك، أضعها لاعب موناكو السابق وفشل في تعزيز النتيجة للبي أس جي.

ومع ذلك، تحدث مبابي عن علاقته بميسي واعترف بأن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا يستحق الفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

وقال مبابي في تصريحات إلى صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «إنه لشرف كبير أن ألعب معه وسيكون الأمر مستحقًا تمامًا إذا فاز بالكرة الذهبية».

بعد فوزه بالكرة الذهبية ستة مرات مُذهلة في مسيرته الكروية -جميعها مع برشلونة- سيسعى ميسي إلى إضافة رصيد إلى رصيده في الحفل الشهر المقبل.

يعتبر اللاعب الأرجنتيني بلا شك أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور ويمكن أن يعزز إرثه كأيقونة من خلال وضع يديه على الكرة الذهبية مع باريس سان جيرمان. وبذلك، يمكن أن يصبح ثاني لاعب بعد كريستيانو رونالدو يفوز بالجائزة مع عدة أندية في القرن الحادي والعشرين.

ميسي هو من بين الأوائل في جائزة الكرة الذهبية 2021، ويعتقد على نطاق واسع أن روبرت ليفاندوفسكي وجورجينيو هما أقرب منافسيه. بعد فوزه بكأس الملك مع برشلونة في وقت سابق من هذا العام، حصل ميسي على أول لقب دولي له، حيث قاد الأرجنتين إلى التتويج ببطولة كوبا أمريكا.

وكان لاعب برشلونة السابق هو أيضًا أفضل لاعب في البطولة وأنهى كوبا أمريكا 2021 كأفضل هداف، مما يشير إلى أنه سيطر بشكل جيد وحقيقي على المنافسة. مر ميسي مرة أخرى بعام مثير بالنسبة للنادي والمنتخب، لكن الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كان سيتمكن من الفوز بالكرة الذهبية أم لا.