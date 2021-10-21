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أكد مصطفى فتحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه يبذل أقصى جهد له، من أجل الانضمام للمنتخب الوطني الأول.

وقال مصطفلى فتحي، في تصريحات تليفزيونية: «أبذل أقصى جهد لي، لكي أكون متواجدًا مع المنتخب»، مضيفًا: «عدم مشاركتي بشكل أساسي تعود للجهاز الفني، ولكن الأهم لي هو الانضمام للمنتخب».

وأضاف: «مشكلتي في عدم المشاركة بشكل أساسي مع المنتخب هي وجود محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي في نفسي مركزي، وبالتأكيد لن يجلس صلاح، على مقاعد البدلاء، لذلك أنا بعمل اللي عليا لكي أكون متواجدًا مع المنتخب بصفة مستمرة، وقرار المشاركة يعود للجهاز الفني».

وعن أحب الألقاب له، قال: «(حبة الكريز) هو اللقب المفضل لي، والذي أطلقه على المعلق الرياضي أحمد الطيب»، مشيرًا: «طموحنا هذا الموسم هو الفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا الغائبة عن النادي منذ فترة طويلة، بالاضافة إلى الحفاظ على بطولة الدوري».