أول تعليق من محمد صلاح على تصميم تمثال شمع له في متحف «توسون» بلندن

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شارك نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بصورة تجمعه بتمثال الشمع الجديد المخصص للاعب الدولي في متحف «توسو» في لندن.

وعلّق عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام» قائلًا: «الرجل بالثوب الأبيض ليس مجبرًا على الإنتباه إلى ماذا يأكل».

ووقف اللاعب بجوار التمثال بالطريقة ذاتها ليصبحان متماثلان تمامًا، ويصعب التفريق بين النسخة المُقلدة من «صلاح».

ويظهر تمثال «صلاح» الموجود بالمتحف وهو يرتدي بدلة بيضاء اللون، ويرفع يده إلى السماء في إشارة لاحتفال النجم المصري المعتاد عندما يسجل الأهداف.

يذكر أن المتحف صمم لأول مرة تمثال للاعب عربي ليصبح ضمن تماثيلهم صاحبة الجنسيات الأجنبية المتعددة، ويعد تمثال اللاعب هو الثالث بعد تمثالان اللاعبان ديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو.

وكان المتحف أخضع اللاعب المصري إلى جلسة قياسيات قبل البدأ في تصميم التمثال الشمعي، وذلك العام الماضي.

وكتب الحساب الرسمي للمتحف عبر موقع التغريدات «تويتر»، منذ ساعات: «قريباً التمثال مصحوبًا بفيديو للفرعون المصري محمد صلاح» للإشارة إلى قرب الانتهاء من الإعلان عن تمثال «صلاح».

ويعتبر المتحف من أشهر متاحف الشمع في العالم، ومقره لندن وله فروع في دول أخرى. ويضم المتحف تماثيل لشخصيات عالمية كثيرة، مثل تشرشل وهتلر وشكسبير وملكة بريطانية إليزابيث الثانية والثنائي هاري وميجان ماركل والعديد من الفنانين مثل كاني ويست وزوجته عارض الأزياء كيم كاردشيان.