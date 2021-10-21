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رئيس معهد الفلك: تكرار الزلازل والهزات الأرضية في خلال الفترة الأخيرة أمر طبيعي

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رئيس معهد الفلك: تكرار الزلازل والهزات الأرضية في مصر خلال الفترة الأخيرة أمر طبيعي رئيس معهد الفلك: تكرار الزلازل والهزات الأرضية في خلال الفترة الأخيرة أمر طبيعي

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قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن تكرار الزلازل والهزات الأرضية في خلال الفترة الأخيرة أمر طبيعي، خاصة وأن محطات الشبكة القومية لرصد الزلزال والتابعة للمعهد تطورت بشكل كبير وهو ما يمكنها من رصد الزلازل بشكل مستمر وبدقة على مدار الساعة.

وأكد، القاضي خلال مؤتمر صحفي عبر تطبيق زووم، حرص المعهد على إصدار بيانات بصفة مستمرة عن الزلازل ساعد على تنبيه الناس لمتابعتها.

وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، أوضح أن مصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى.

وأشار إلى أنه عقب زلزال 12 أكتوبر 1992 أنشئت مصر بعده الشبكة القومية للزلازل والتقليل من المخاطر لدراسة الوضع الزلزالي تتكون من اكثر 63 محطة زلازل حقلية تغطي كافة أنحاء مصر تعمل جميعها بالطاقة الشمسية وأجهزه اتصالات ترسل لحظيا بياناتها بالقمر الصناعي للمركز الرئيسي بمقر المعهد ولخمس مراكز فرعية بـأسوان وبرج العرب والغردقة ومرسي علم والواحات بجانب أكثر من 17 جهازا مثبتا داخل انفاق السد العالي وعلى جسم خزان أسوان والمناطق المحيطة لقياس عجلة الزلازل.

وأوضح أن الشبكة تقوم بمتابعة النشاط الزلزالي للجمهورية على مدى 24 ساعة يوميا والتحليل الفوري لبياناته وتحديد توزيعاته الجغرافية وقوته. وأضاف أن الشبكة القومية تتبع قسم الزلازل بـالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية وهو من ضمن 5 أقسام رئيسية للفلك وعلوم الفضاء والشمس والمغناطيسية الأرضية والتطبيقات المختلفة لفروع الچيوفيزياء ودراسة تحركات القشرة الأرضية.

المصرى اليوم

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