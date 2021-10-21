على «ريد كاربت» مهرجان الجونة السينمائي .. الأحمر يكسب (صور)

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لطالما تربع اللون الأحمر على عرش الموضة على مدار أعوام طويلة، إذ يعد من الألوان المميزة الأنيقة التي تمنح المرأة إطلالة فاتنة تكتمل مع إختيار الماكياج المناسب له.

ويصف خبراء الموضة الفنانات اللاتي يفضلن إرتداء اللون الأحمر بـ«الجرأة».

وخلال أيام مهرجان الجونة السينمائي، الذي يعقد الآن في دورته الخامسة، تعددت إطلالات بعض الفنانات اللائي اخترن الظهور باللون الأحمر.

في السطور التالية نستعرض مجموعة من صور الفنانات المتألقات باللون الأحمر:

داليا شوقي

داليا شوقي

ظهرت الفنانة الشابة داليا شوقي شقيقة الفنانة بسنت شوقي، بفستان طويل باللون الأحمر بقصة رقبة، وفتحة ساق طويلة

هبة السيسي

وطلت ملكة جمال مصر السابقة هبة السيسي على ريد كاربت، مرتدية بليزر لامع باللون الأحمر وهوت شورت بنفس اللون

مني زكي

منى زكي

وتألقت الفنانة منى زكي بفستان قصير بأكمام مفتوحة باللون الأحمر

مريم الخشت

مريم الخشت

وظهرت الفنانة الشابة مريم الخشت بفستان باللون الأحمر، بقصة كروب عند منطقة البطن وقماش شيفون واسع

يسرا

يسرا

تألقت يسرا بفستان من الستان الأحمر

مايان السيد

مايان السيد

ظهرت مايان السيد بفستان قصير من الستان باللون الأحمر وبأكمام قصيرة

نسرين طافش

نسرين طافش

بإطلالة مبهرة تألقت نسرين طافش بفستان كت شيفون أحمر

سارة عبد الرحمن

سارة عبدالرحمن

تألقت الفنانة الشابة سارة عبدالرحمن على الريد كاربت بفستان قصير وكب من الجلد باللون الأحمر

بسنت شوقي

بسنت شوقي

ظهرت الفنانة الشابة بسنت شوقي بفستان جريء باللون الأحمر

مايا دياب

مايا دياب

حصدت الفنانة مايا دياب لقب أغرب إطلالة في حفل الافتتاح، بفستان طويل باللون الأحمر، بفتحة ساق على أحد الجانبين، بوت وقفازات باللون الأحمر أيضاً، وقبعة ضخمة بنفس اللون

روجينا

روجينا

ظهرت الفنانة روجينا بفستان أحمر طويل

أسماء جلال

أسماء جلال

بإطلالة مختلفة ظهرت أسماء جلال مرتدية بدلة باللون الأحمر

ريا أبي راشد

ريا أبي راشد

تألقت الإعلامية ريا أبي راشد بفستان طويل بكم باللون الأحمر