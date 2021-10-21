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أمانة حائل تحرر 300 مخالفة لمنشآت لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية

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أمانة حائل تحرر 300 مخالفة لمنشآت لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية أمانة حائل تحرر 300 مخالفة لمنشآت لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية
نفّذت 4 آلاف جولة رقابية خلال أسبوع.. ورفعت 1019 طن نفايات

أمانة حائل تحرر 300 مخالفة لمنشآت لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة منطقة حائل من خلال الفرق الرقابية بالأمانة على مدى أسبوع أكثر من أربعة آلاف جولة رقابية على المنشآت الغذائية وأماكن التجمعات، تم خلالها تحرير أكثر من 300 مخالفة على منشآت لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية.

وأوضح المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بالأمانة المهندس نايف الرشيدي أن المخالفات شملت عددًا من الأسواق والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات بواقع 4.734 جولة ميدانية وتحرير 314 إشعاراً ومخالفة، أسفر عنها إغلاق 48 منشأة ومصادرة وإتلاف 178 كجم من المواد الغذائية التالفة، تم خلالها رفع 1019 طناً من النفايات وإزالة 17.934 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات من قبل أمانة المنطقة وبلدياتها.

وأكد استمرار الجولات الرقابية الصحية والميدانية؛ للحفاظ على صحة المواطن والمقيم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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