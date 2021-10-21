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نشر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون مقطع فيديو عبر موقع تويتر قال فيه إنه في طريقه إلى الشفاء بعد دخوله مستشفى في كاليفورنيا لمدة ستة أيام لعلاج عدوى لا علاقة لها بفيروس كورونا.

وقال كلينتون البالغ من العمر 75 عاما، والذي وصل يوم الأحد الماضي إلى منزله في نيويورك بعد خروجه من المستشفى، في الفيديو إنه سعيد بالعودة إلى المنزل وأنه «تأثر كثيرا بالدعم الكبير» الذي تلقاه أثناء وجوده في المستشفى الأسبوع الماضي، بحسب صحيفة «ذا هيل»الأمريكية.

كما توجه كلينتون بالشكر إلى الأطباء والممرضات في مركز إيرفين الطبي بجامعة كاليفورنيا، كان أحد مساعدي كلينتون قد قال إن الرئيس الأسبق أصيب بعدوى في المسالك البولية انتشرت إلى مجرى الدم، لكنه كان في تحسن ولم يتعرض لصدمة إنتانية، وهي حالة قد تهدد حياته.