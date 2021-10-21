بحضور سفير كندا بالقاهرة وإسعاد يونس.. المعهد الكندي يحتفل بتخريج دفعة جديدة

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يحتفل المعهد الكندي العالي Canadian International College – CIC بتخريج طلاب دفعتي 2020 و2021، بحضور السفير لويس دوما، سفير كندا في القاهرة، والفنانة الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، والإعلامي رامي رضوان، وسيقام حفل التخرج يوم الإثنين 25 أكتوبر 2021.

وسيقام الحفل بحضور الدكتور محمود ابو النصر، المستشار العلمي لـ CIC، والدكتور ممدوح القاضي، رئيس مجلس إدارة الـ CIC ونخبة من الأساتذة والأكاديميين. ويأتي حضور السفير لويس دوما، سفير كندا في القاهرة، تعزيزًا للعلاقات بين الـ CIC وشريكتها من مؤسسات التعليم الكندي العالي، حيث أن CIC هو المقر الرسمي لجامعة Cape Breton الكندية في مصر، وقد بدأت هذه الشراكة منذ انشاء مقر الـ CIC بالتجمع الخامس في عام 2004.

وتتضمن فعاليات حفل التخرج تكريم الفنانة الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، تقديرا لها على دورها البارز في تقدم وازدهار صناعة الإعلام المصري والعربي، واسهامها في نشر كل ما هو مميز من التراث المصري في مختلف المجالات من خلال برامجها التلفزيونية والإذاعية، وستقوم الفنانة إسعاد يونس بإلقاء كلمة تشجيعية للطلاب الخريجين.

كما سيتم تكريم الفنان الكبير الراحل سمير غانم، والفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبدالعزيز رحمهما الله، تقديرًا لمشوارهما الفني الكبير والثري في تاريخ الفن المصري وسيحضر عنهما الإعلامي رامي رضوان.

ومن المقرر أن يشهد حفل التخرج منح درجات البكالوريوس لأكثر من 600 طالب من طلاب برامج الهندسة، والإعلام، وتكنولوجيا الإدارة من البرنامجين المصري والكندي بمقري الـ CIC في التجمع الخامس والشيخ زايد.