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اعتبر النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ تصريحات جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولى التي أكد فيها بأن مواصلة مصر لبرنامجها الإصلاحى سيُتيح لها خلق فرص عمل وتحقيق تعافٍ اقتصادى بمثابة شهادة دولية جديدة تؤكد نجاح مسيرة الاصلاح الاقتصادى المصرى.

وأعلن «المنزلاوى» في بيان له اصدره اليوم اتفاقه التام مع تأكيد «أزعور» بأن مصر تحتاج إلى حوالى من 700 إلى 800 ألف فرصة عمل سنويًا، والتى يستطيع القطاع الخاص في مصر توفيرها في حال زيادة الإنتاجية وتوفير إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة وكذلك توفير أنواع مختلفة من التمويل مؤكداً أن هذه التصريحات تتمشى مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة باعطاء اولوية قصوى لمواجهة جميع المشكلات التي تواجه القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في جميع المشروعات الاستثمارية والصناعية والزراعية وغيرها

كما أشاد النائب محمد المنزلاوى بتأكيد جهاد أزعور مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى بأن مصر تمكنت من تحقيق نمو إيجابى خلال العام الماضى رُغم تفشى جائحة «كوفيد-19»، لتُصبح من بين الدول القليلة التي حققت نموًا إيجابيًا، حيث تمكنت من الحفاظ على مستوى قوى من الاحتياطات والسيولة المرتفعة في النظام المصرفى اضافة إلى اشادته الإجراءات الوقائية التي تبنتها الحكومة المصرية لحماية الأشخاص الأكثر تأثرًا بتداعيات الجائحة وذلك من خلال برنامج «تكافل وكرامة»، وخطوات الحكومة في دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وقال النائب محمد المنزلاوى أن سياسات الاصلاح الاقتصادى التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى في عام 2016 حنت محدودى الدخل وغير القادرين من خلال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لهم وعدم تحميلهم أي فواتير مالية بل نجحت مصر في حماية الطبقات الكادحة من جميع الاثار السلبية لقرارات الاصلاح الاقتصادى متوقعا ان تحقق مصر انطلاقة اقتصادية كبرى خلال السنوات القليلة القادمة وأن يكون للقطاع الخاص الوطنى دوره الكبير في تحقيق معدلات نمو كبيرة وتوفير المزيد من فرص العمالة للشباب المصرى ولجميع الراغبين في الحصول على فرص العمالة